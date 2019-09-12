Пекин, , 04:52 — REGNUM Один из самых разыскиваемых в Китае беглецов-коррупционеров добровольно вернулся на родину и сдался китайским властям после пяти лет, проведенных за рубежом, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Хуан Пин также активно сотрудничает с китайскими властями в вопросе возврата его нелегальных накоплений. Ранее он был генеральным директором одного гуандунского государственного предприятия. После того, как на него пали подозрения в получении взяток, Хуан убежал за рубеж в мае 2014 года.

Прокуратура города Шаньтоу провинции Гуандун начала расследование по данному делу в ноябре 2014 года, а в апреле 2015 года Хуан был занесен в списки интерпола с красным уведомлением. Его дело затем было передано в местные надзорные органы Шаньтоу в 2018 году.

Таким образом, Хуан стал уже 60-м беглецов из китайского списка 100 самых разыскиваемых беглецов за рубеж по линии Интерпола. Их поимка означает необходимость вернуть на родину.

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