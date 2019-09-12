Окленд, Новая Зеландия, 12 сентября 2019, 04:14 — REGNUM Премьер-министр Тонга Самиуэла 'Акилиси Похива умер в больнице города Окленд в Новой Зеландии, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что Похива был госпитализирован 11 сентября в Новой Зеландии из-за заболевание пневмонией. Политик скончался в медучреждении в возрасте 78 лет. Информацию о кончине премьер-министра позднее подтвердила его пресс-служба.
Самиуэла 'Акилиси Похива занимал пост премьер-министра королевства Тонга с 30 декабря 2014 года.