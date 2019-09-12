Джакарта, 12 сентября 2019, 03:30 — REGNUM Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался на 84-м году жизни, сообщает агентство «Синьхуа».
Сообщается, что бывший индонезийский лидер с 1 сентября находился в больнице, где проходил лечение болезни сердца. Позднее, 11 сентября, поступило сообщение о смерти Хабиби.
Бухаруддин Юсуф Хабиби стал президентом Индонезии 21 мая 1998 года после отставки правящего тогда президента Сухарто. Он пробыл на посту президента страны чуть более года — уже 20 октября 1999 года Хабиби покинул президентский пост.