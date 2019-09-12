Берн, , 02:43 — REGNUM В Швейцарии было отозвано гражданство страны у подозреваемого в пособничестве террористам, сообщает пресс-служба швейцарского госсекретариата по миграции.

Сообщается, что у осужденного за пособничество террористическим организациям было два гражданства, его приговорили к лишению свободы за несколько лет. Именно из-за двойного гражданства швейцарские власти приняли решение отозвать гражданство Швейцарии у преступника.

Отмечается, что это первый подобный случай в юридической практике страны. Тем не менее, имя преступника и подробности по совершенным преступлениям ведомство не привело.