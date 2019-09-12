Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проводит в совещание по причине вспышки заболеваний у курящих электронные сигареты и вейпы, сообщает пресс-служба Белого дома.

В совещании принимают участие глава американского минздрава Алекс Азар и и.о. директора Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) Норман Шарплесс, а также супруга президента США Меланья Трамп.

Ранее, 7 сентября, американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые регулярно курили электронные сигареты. Также были зарегистрированы более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, предположительно, вызванных курением вейпа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября глава американского министерства здравоохранения Алекс Азар подтвердил скорый запрет на продажу вейпов и курительных смесей для них в США.

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