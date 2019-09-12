Красноярск, , 00:52 — REGNUM Доследственная поверка информации о конфликте в Сосновоборской средней школе (Красноярский край) из-за причёски учащегося начата после публикаций СМИ, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи начали опрашивать школьника, из-за причёски которого разразился скандал. Также будут проведены беседы с его роднёй, учителем и школьным руководством.

Следственный комитет намерен установить, имело ли право школьное руководство требовать от учащегося сменить причёску. Будет рассматриваться вопрос о превышении должностных полномочий.

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Напомним, конфликтом в школе Красноярского края вспыхнул 5 сентября, когда педагог сделала замечание четверокласснику из-за причёски. Беседуя с родителями мальчика, руководство школы предложило, как вариант, перевести сына на домашнее обучение.

11 сентября эта информация попала в СМИ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьник — поклонник футболиста Златана Ибрагимовича, поэтому подстригся, как он.

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