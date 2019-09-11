Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Запрет на продажу вейпов и курительных смесей для них введут власти США в течение ближайшего времени. Об этом 11 сентября заявил журналистам министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Дым CeeMon

По словам Азара, все электронные сигареты и различные курительные смеси для них будут изъяты с рынка США. Их производители обязаны будут подать заявки на утверждение продукции в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами. Срок подачи заявок определён до мая 2020 года.

Азар отметил, что все необходимые регламенты будут разработаны и опубликованы через несколько недель и вступят в силу по истечении 30-дневного срока со дня публикации.

Напомним, центр профилактики контроля заболеваний (CDC) США сообщал ранее о пяти случаях летального исхода в результате курения вейпа. Расследуется более 450 случаев заболеваний, которые, предположительно, были вызваны курением вейпа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении запрета на курение вейпа в американском штате Мичиган. Здесь их нельзя будет приобрести легально ни в торговых точках, ни по интернету.

Читайте ранее в этом сюжете: В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов