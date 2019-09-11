Москва, , 21:47 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр города на личном транспорте в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября, в связи с проведением сразу нескольких городских мероприятий.

«Рекомендуем по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом. Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить ваше время», — говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

При невозможности отказаться от автомобиля ЦОДД советует подробно ознакомиться со схемой ограничений движения, а также отложить поездки на внепиковые часы — после 21:00.

Напомним, масштабные ограничения движения ожидаются в центре Москвы в предстоящие выходные в связи с проведением «Осеннего велофестиваля» и благотворительного велозаезда «ТеатРалли».

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