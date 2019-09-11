Сосновоборск, Красноярский край, , 21:43 — REGNUM В школе №4 Сосновоборска (Красноярский край) разгорелся скандал из-за прически одного из учеников четвертого класса. Об этой ситуации мало кто узнал бы, если бы не запущенный в социальных сетях хештег #HairLikeIbrahimovich.

Дело в том, что четвероклассник Прохор является юным футболистом и поклонником довольно известного футболиста Златана Ибрагимовича. Мальчик решил сделать себе прическу как у своего кумира — волосы на висках выбриты, а на макушке собраны в пучок.

Однако руководство школы восприняло прическу школьника в штыки. Директор школы сняла с его головы резинку для волос и заявила, что в таком виде ходить вообще нельзя.

Позднее заместитель директора по воспитательной работе вообще предложила родителям Прохора перевести его на домашнее обучение, чтобы в школе он не появлялся.

Родители ребенка были несколько ошарашены таким давлением со стороны руководства школы и теперь собираются обратиться в прокуратуру.

А вот местные журналисты решили обратиться прямо к Златану Ибрагимовичу на его странице в Instagram и Twitter с просьбой поддержать его юного фаната.

Пока футболист не отреагировал, но отреагировало множество других людей, которые тегают футболиста в разных соцсетях и пишут Прохору слова поддержки.