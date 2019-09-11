Москва, , 20:12 — REGNUM Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний Avito и «Юла».

Apple (сс) loca

Отмечается, что на Avito первые подобные предложения появились ещё накануне презентации в Купертино, а на данный момент насчитывается уже более 70 таких объявлений. Автор самого дорогого предложения готов занять очередь за девять дней до начала продажи гаджетов, свои услуги он оценивает в 400 тысяч рублей. Ещё несколько человек предлагают занять очередь за три дня за 200 тысяч рублей.

На сайте «Юла» первые объявления стали появляться сразу же после презентации. Самое дорогое место в очереди здесь стоит 500 рублей, автор объявления готов занять его за неделю до начала продаж.

Как передавало ИА REGNUM, продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начнутся в России 20 сентября. Цена на гаджеты начинается от 59 990 рублей.

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