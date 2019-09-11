Магнитогорск, Челябинская область, , 19:38 — REGNUM В Челябинской области шестеро сотрудников исправительной колонии №18 привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее в ходе проверки были выявлены факты нарушения основных требований к режиму и осуществления в колонии оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, оказалось, что в исправительном учреждении есть нарушения в плане материального обеспечения осуждённых.

Начальнику колонии было внесено прокурорское представление. Итогом его рассмотрения стало наказание шестерых сотрудников.