Москва, , 19:24 — REGNUM Федеральное агентство лесного хозяйства призывает добровольцев принять участие в лесовосстановительной кампании «Сохраним лес». На сайте сохранимлес.рф и в приложении в социальной сети «ВКонтакте» можно выбрать ближайшее место посадки деревьев.

Иван Крамской. Дети в лесу. 1887

Эти интернет-ресурсы помогут узнать, где и когда в субъектах Российской Федерации пройдут мероприятия по восстановлению лесов. На сайте и в приложении также даны контакты представителей региональных лесных ведомств, по которым можно получить подробную информацию, как добраться до точки сбора волонтеров или самостоятельно доехать до места проведения акции.

Кроме того, узнать о том, где и как принять участие в акции, можно по единому номеру 8−800−100−94−00 и на сайтах региональных лесных ведомств.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства. Основной этап акции пройдет с 14 сентября по 31 октября 2019 года. К кампании присоединились более 70 регионов страны. Всего планируется высадить около 30 млн сеянцев и саженцев. «Зеленый пояс» России пополнится молодыми соснами, елью и лиственницей. В ряде регионов также появятся новые посадки березы, яблони, рябины, сирени и других видов деревьев.

Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» проходит в рамках ежегодной Всероссийской осенней акции «Живи, лес!», которая включает в себя также уборку мусора в лесах, организацию встреч с молодежью, экскурсий и экспозиций, посвященных лесной тематике.

Напомним, Федеральное агентство лесного хозяйства дважды в год — с наступлением благоприятных климатических условий — организует волонтерские акции по восстановлению леса. С 2011 года в акциях приняли участие 21 млн человек, которые высадили 405 млн деревьев.