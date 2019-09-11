пос. Пролетарский, Кизильский район, , 19:12 — REGNUM В челябинском Кизильском районе после претензий со стороны прокуратуры привели в надлежащий вид памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Памятник находится в посёлке Пролетарском. В ходе проверки выяснилось, что территория не прибрана, вокруг свалки, а покрытие выцвело.

Прокурор Кизильского района потребовал от местной администрации навести порядок на площадке и покрасить памятник. После прокурорского представления это было сделано.