Миасс, Челябинская область, , 18:54 — REGNUM В Челябинской области гражданин, похитивший средства 45 человек, останется в колонии. Такое решение принял суд Миасса, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин был осуждён 27 ноября 2018 года Калининским райсудом Челябинска. По части 2 статьи 158 УК России ему назначили 3 года 10 месяцев колонии-поселения. Было установлено, что в 2016—2017 годах он, находясь в Перми и Челябинске, отправлял при помощи автоинформатора сообщения потерпевшим о якобы блокировании их банковских карт. Граждане сообщали ему пин-коды, номер карты и срок действия, и затем похититель отправлял деньги с их карт на свою. Таким образом 45 человек потеряли в целом около 770 тыс. рублей.

Защита осуждённого просила заменить ему неотбытую часть наказания более мягким, так как он «всё осознал». Но Миасский горсуд отказал в этом. Челябинский облсуд оставил это решение без изменения.