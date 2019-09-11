Кемерово, , 18:38 — REGNUM Главное управление МВД по Кемеровской области исполнило мечту тяжелобольного шестилетнего Никиты Золотарёва, который, несмотря на свой недуг, хочет стать полицейским. Об этом 10 сентября сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она рассказала, что сотрудники Главного управления МВД по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта «Мечтай со мной» подарили ребенку возможность почувствовать себя настоящим стражем порядка.

Сперва сотрудники полиции рассказали мальчику о службе в ГИБДД. В музее Никита с огромным интересом подержал в руках жезл регулировщика, примерил фуражку, а затем форменную каску. Также ребенок посидел за рулем раритетного патрульного мотоцикла, а затем отправился в детско-юношеский центр безопасности дорожного движения, в котором воссозданы дорожные условия — перекрестки, светофоры, дорожные знаки, но только для маленьких пешеходов. В центре Никита в соответствии с правилами дорожного движения прокатился по игрушечным улицам на веломобиле и самокате, а также на специальной карте поставил оценки другим ребятам.

Также сотрудники Госавтоинспекции торжественно посвятили Никиту Золотарева в юные автоинспекторы.

После ГИБДД Никита побывал в гостях у спецназа «Гром». Там спецназовцы продемонстрировали ребенку, как они готовятся к схваткам с преступниками, показав, что их служба действительно «и опасна, и трудна».

Далее Никита смог почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом, когда вместе с криминалистом и его большим «чемоданом», содержащим специальные инструменты, обследовал импровизированное место преступления. Они производили фотосъемку микрообъектов, собирали улики и снимали отпечатки пальцев.

«Это так интересно! Когда вырасту, у вас буду работать», — заявил Никита после столь содержательного знакомства с работой полиции.