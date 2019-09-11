Москва, , 18:19 — REGNUM Потребление алкоголя в России снизилось до 9,7 литров на человека в год, сообщил 11 сентября журналистам замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

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По данным ведомства, пояснил Салагай, в стране также отмечено сокращение случаев заболеваний, связанных с неумеренным потреблением алкоголя.

По его мнению, это результат мер, предпринимаемых государством с целью сократить потребление алкоголя в стране.

По сравнению с 90-ми и нулевыми годами среднее потребление алкоголя в России снизилось почти вдвое — с 18 до 9,7 литров на человека.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литров на человека. Это всё еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — сказал Олег Салагай.

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