Ростов-на-Дону, , 17:34 — REGNUM Ростовские погорельцы, потерявшие жильё в страшном пожаре 21 августа 2017 года в районе Театрального спуска, не верят в официальную версию причины возникновения огня. Адвокат одного из подозреваемых по уголовному делу, расследование которого было завершено в начале сентября текущего года, заявил, что из дела пропало 35 томов показаний свидетелей о поджоге.

«Сразу после пожара сотрудниками Следственного комитета были опрошены десятки очевидцев, которые рассказывали о неких людях, что врывались в дома, называли себя «волонтёрами» и выводили жителей из домов, хотя пламя на тот момент бушевало в совершенно другом конце квартала. Не принимаются во внимание заключения экспертов МЧС, полученные в первые дни после пожара, в которых говорится о том, что «причиной возгорания является источник плазменного горения с применением интенсификаторов горения» — поджог. В материалах дела отсутствуют документы, которые подтверждают, что в момент пожара в этом районе была отключена вода; о том, что с момента приезда пожарных и до начала тушения прошло порядка 40 минут», — цитирует издание «Блокнот» правозащитника Романа Яньшина.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в суд переданы материалы уголовного дела. На скамье подсудимых окажутся бывший заместитель руководителя администрации Пролетарского района (ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность»), начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» и старший мастер производственного участка (ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Площадь августовского пожара составила 32 тыс. 640 кв. метров. Огонь повредил 125 домов частного сектора и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Один человек погиб, десятки получили травмы.