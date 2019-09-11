Грозный, , 17:31 — REGNUM В Чечню вернулись из Сирии трое малолетних детей, которых вывезла в зону военных действий их мать, сторонница радикальных течений ислама. О завершении операции по возвращению чеченских детей сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

«Еще три жизни вырваны из сирийского ада. Трое наших малолетних сограждан возвращены на родину. В семье Хамисбиевых уже отчаялись увидеть своих внуков, которых сноха тайно от них вывезла в Сирию, где она намеревалась «построить халифат», — написала правозащитница на своей странице в Instagram.

По словам Саратовой, за возвращение детей на родину боролась в течение трех лет их тетя Эльмира Хамисбиева. Ей повело — троих ее племянниц удалось вернуть в Чечню. В Сирии осталась лишь старшая девочка.

Как отметила правозащитница, благодаря усилиям глава Чечни Рамзана Кадырова за последние годы удалось вернуть на родину из Сирии и Ирака более 200 российских детей.

Продолжают оставаться «в палаточных городах, тюрьмах и приютах стран Ближнего Востока более 3,5 тыс. женщин и детей». Более 160 детей являются круглыми сиротами и их список продолжает расти, констатировала Хеда Саратова.

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