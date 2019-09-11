Кудрово, Ленинградская область, , 17:21 — REGNUM В Ленинградской области выполнен первый этап инвестиционного соглашения по строительству новой дорожной развязки. Она должна развязать транспортный узел на стыке Ленобласти и Санкт-Петербурга в районе областного города Кудрово и торгового центра «МЕГА Дыбенко».

Путепровод «Нева» anmazarin

В рамках первого этапа Ленобласть приняла на баланс путепровод над Мурманским шоссе, ведущий к ТЦ. Объект передала региону компания Ingka Centres (дочерняя структура ИКЕА).

По соглашению, подписанному на ПМЭФ-2019, компания также вложит 700 млн рублей в развитие транспортной инфраструктуры Всеволожского района Ленобласти в период до 2025 года.

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Как ожидается, в начале 2020 года дорожный фонд Ленобласти получит первые 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ будущей развязки.

Для облегчения тяжелой транспортной ситуации в Кудрово будет разработан проект продолжения Центральной улицы до Мурманского шоссе с реконструкцией транспортной развязки с ИКЕА. Ранее Ленобласть получила от «Росавтодора» согласие на продление Центральной улицы непосредственно до Мурманского шоссе.

Станция петербургского метро в Кудрово, как планируется, появится не ранее 2025 года. Тем временем появился проект создания 4-километровой трамвайной линии от Кудрово до ближайшей станции метро «Улица Дыбенко».

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