Воронеж, , 16:54 — REGNUM В Воронеже на 30 суток приостановлена деятельность магазина «Оружейник», сообщила 11 сентября пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

Ранее в ходе проверки прокуратура выявила нарушения законодательства РФ в части несоблюдения правил оборота оружия и условий хранения патронов к нему. Нарушения должны были быть устранены в 30-дневный срок, однако сделано этого не было.

Суд постановил признать общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде приостановления деятельности магазина «Оружейник».

Судебные приставы вручили директору общества с ограниченной ответственностью постановление о возбуждении исполнительного производства. Помещения магазина опечатаны. В прокуратуре также сообщили о дисквалификации директора ООО на семь месяцев.