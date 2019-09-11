Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Рекордно жаркая первая декада сентября в Петербурге вызвала природную аномалию: в городе второй раз за сезон зацвели яблоневые деревья, приняв тёплую осень за весну.

Цветы на яблонях петербуржцы обнаружили вблизи железнодорожной станции «Сортировочная» в Купчино на юге Северной столицы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Горожане делятся впечатлениями от этих наблюдений в социальных сетях. Некоторые рассказывают, что осенней жарой «обманулись» не только плодовые деревья, но также кустарники малины и клубника на дачах.

Как сообщалось, во вторник, 10 сентября 2019 года, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +26,8 градуса. Такой жары в этот день не было с 1883 года. А в целом первая декада сентября 2019 года входит в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений в Петербурге.

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