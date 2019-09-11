Тюмень, 11 сентября 2019, 16:46 — REGNUM В Тюменской области не хватает учителей иностранных языков, математики и физики. Потребности в предметниках закрываются за счет внутреннего совместительства, сообщает тюменское издание Вслух.ру.
Сейчас средний возраст педагога в Тюменской области составляет 41 год, информировала депутатов начальник управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь на заседании думского комитета регионального парламента.
В школах региона работает менее 10% учителей предпенсионного и пенсионного возраста. Ежегодно в образовательные учреждения Тюменской области приходят около 500 молодых специалистов.
Зампредседателя Тюменской областной думы Виктор Рейн обратил внимание также на проблему закрепления педагогических кадров на селе.