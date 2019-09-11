Москва, , 16:34 — REGNUM Среда, 11 сентября, стала самым тёплым днём в Москве более чем за 70 лет. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

К полудню воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +26,3 °С. Отмечается, что этот показатель стал самым высоким для этого дня за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года.

Предыдущий рекорд был установлен 11 сентября 1972 года, когда столбики термометров в столице поднимались до +25,6 °С.

Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили об ожидаемой аномально тёплой погоде в Москве. При этом, по данным Гидрометцентра, уже в предстоящие выходные температура воздуха в столице резко понизится. В субботу, 14 сентября, прогнозируется +15…+17 °С, а в воскресенье похолодает до +11…+16 °С.

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