Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Петербурге вынесли обвинительный приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Смольного — экс-главе юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга Юлии Осиповой. Несмотря на многомиллионные суммы, фигурировавшие в уголовном деле, и то, что дело расследовалось при участии ФСБ, бывшая чиновница отделалась небольшим штрафом.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Осипова руководила юридическим комитетом Смольного с июня 2017 года по начало октября 2018 года, в период губернаторства Георгия Полтавченко. Ее уволили сразу после прихода в Смольный врио губернатора Александра Беглова. Осипова была задержана в ноябре 2018 года и на время следствия помещена под домашний арест.

Изначально в ее адрес выдвигали обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, но затем эти обвинения были сняты.

Решением суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Максимальное наказание по этой статье — до 4 лет лишения свободы.

Как установлено следствием и судом, в 2015—2017 годах в должности первого заместителя председателя юридического комитета, Осипова разработала и осуществила преступную схему с целью личного обогащения.

Ее суть состояла в незаконном привлечении сотрудников юридического комитета к работам по разработке проектов нормативных актов, хотя выполнение этих работ уже было поручено одной из коммерческих структур (ООО «Акканто»), выигравшей объявленный Смольным конкурс.

«Фактически ни ООО, ни привлеченные им субподрядчики услуг не оказывали», — поясняли суть дела Осиповой в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«За незаконное выполнение указанных работ она получила деньги в общей сумме более 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — проинформировали сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Полностью признавшую свою вину экс-чиновницу приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

«Ежемесячная зарплата чиновницы, как следует из опубликованных сведений о доходах, составляла менее 200 тысяч рублей», — пишет издание «Фонтанка» под заголовком «Злоупотребила на недельную зарплату».

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