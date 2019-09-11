Ульяновск, , 16:18 — REGNUM В Ульяновской области в каждом муниципальном образовании открыты отделения для реабилитации детей-инвалидов. Об этом сообщает министерство семейной, демографической политики и соцблагополучия региона.

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова открыто 26 отделений, где смогут пройти реабилитацию дети-инвалиды. Они работают в каждом муниципалитете. При этом в Ульяновске и Димитровграде открыто по два отделения.

Власти отмечают, что подобные небольшие центры помогают семьям с особыми детьми обеспечить доступность необходимость реабилитационных услуг. В штат отделений входят логопеды, психологи и специалисты по лечебной физкультуре. Отделения оснащаются оборудованием для проведения педагогической и социально-бытовой реабилитации, занятий по адаптивной физической культуре. Кроме того, дети смогут пройти курс ЛФК и позаниматься в тренажерном зале.

На эти цели в 2019 году предусмотрено 36 млн рублей, в том числе 17 млн рублей — средства федерального бюджета и 6,5 млн рублей — средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее власти заявляли, что 95% жителей Ульяновской области с ограниченными возможностями здоровья обеспечены техническими средствами реабилитации