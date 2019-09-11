Брянск, , 15:59 — REGNUM Прокуратура Брянской области отчиталась о результатах проверки «овощных поборов» в школах. Как установлено, для образовательных организаций Почепского района были организованы добровольные пожертвования в виде продуктов питания, договоры с родителями администрации школ заключали на 2018/2019 учебный год. Однако в учреждениях не проводили лабораторные исследования качества сырья и не фиксировали объемы произведённого питания, сообщили 11 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура выяснила, что договоры заключали три школы Почепского района. Добровольные пожертвования могли быть как деньгами, так и продуктами питания, в частности овощами для приготовления пищи ученикам образовательных организаций. Насколько качественными были картошка или капуста, а также, сколько именно продукции принесли родители, в школах не фиксировали. Трудно проверить — действительно ли все овощи шли на приготовление пищи школьникам.

«Указанные в договоре вид и количество предоставляемых продуктов, срок их предоставления родителями (законными представителями) не отвечают признакам добровольности и, следовательно, не могут быть расценены как благотворительная деятельность», — уточнили в прокуратуре.

Начальнику отдела образования администрации Почепского района внесено представление от надзорного ведомства. Фактов предоставления овощей школам в текущем учебном году не установлено.