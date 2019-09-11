Красногорск, , 16:13 — REGNUM Врачи Красногорской городской больнице № 1 смогли восстановить зрение пациентке с редким синдромом Фогта — Коянаги — Харада. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Женщина попала в больницу с жалобами на неожиданную полную слепоту. У пациентки сразу выявили отслойку сетчатки глаза, однако случай был признан нетипичным и для помощи женщине собрали консилиум врачей. По результатам полного обследования медики подтвердили редкий диагноз синдром Фогта — Коянаги — Харада.

«Синдром Фогта — Коянаги — Харада сочетает в себе воспаление менингиальных оболочек и оболочки глаза. Применен современный метод лечения — пульс терапия. Пациентка получила гормональную терапию. Уже на следующий день она смогла самостоятельно ориентироваться, а к третьему дню зрение восстановилось на 80%», — заявила заведующая офтальмологическим отделением КГБ № 1 Ольга Сачкова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московском областном детском КДЦ открыли кабинет ботулинотерапии для детей с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС).

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