Торунь, , 15:44 — REGNUM Преподаватель Университета Николая Коперника в Торуне профессор Александр Наласковский был отстранён от преподавания на три месяца за публикацию фельетона «Странствующие насильники», в котором подверг критике участников так называемых «Маршей равенства» (гей-парадов). Об этом сообщает «Польское радио».

По мнению руководства университета, поведение Наласковского недостойно академического преподавателя. Решение об отстранении профессора от преподавания принял ректор университета Анджей Третин.

«В отношении профессора Александра Наласковского будет возбуждено дело о дисциплинарном проступке, а завтра исполнение профессором обязанностей академического преподавателя будет приостановлено на три месяца», — сказал во вторник после заседания коллегии ректората по делу преподавателя пресс-секретарь университета доктор наук Мартин Чижневский.

Публикация фельетона в бумажном журнале «Сети» вызвала бурную реакцию в польском секторе интернета. В интервью торуньскому изданию «Новости» профессор Наласковский заявил, что сознательно пошёл на публикацию фельетона, и примет любое решение ректората. «Недавно я понял, что чтобы бороться с идеологией ЛГБТ, нужно использовать оружие, которое использует противник», — сказал он.