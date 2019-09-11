Новосибирск, , 15:43 — REGNUM Десятки тысяч новосибирцев обратились к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с требованием пересчитать плату за вывоз мусора. Об этом сообщила генеральный директор оператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова на заседании комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области.

По её словам, в августе с таким требованием в офис регоператора обратились порядка 12,3 тыс. новосибирцев, ещё около 2,5 тыс. — в сентябре.

«Перерасчет в связи с отсутствием, то есть в отпуске или на дачах», — цитирует «Тайга.инфо» Анисимова.

Она не уточнила, сколько таких обращений было рассмотрено.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее региональный оператор по обращению с ТКО в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» взяскала в досудебном порядке более 240 млн рублей с управляющих организаций и юридических лиц региона за несвоевременное заключение договора на оказание услуг по отходами.

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