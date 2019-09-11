Москва, , 15:41 — REGNUM У львёнка, которого обнаружили в гараже в центре Москвы, обнаружен рахит, что может свидетельствовать о жестоком обращении с животным. Об этом 11 сентября рассказал глава природного департамента Москвы Антон Кульбачевский.

«Животное было истощено, был поставлен диагноз — рахит и поврежденная задняя лапка», — приводит РИА Новости слова Кульбачевского.

Также глава природного столичного департамента отметил, что тот, кто приобрел животное, сделал это законным путем, однако в данном случае может действовать статья о жестком обращении с животными.

Кроме этого, Антон Кульбачевский напомнил, что с января 2020 года будет запрещено держать экзотических животных в домашних условиях, что сделает более простой работу с такими случаями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 9 сентября, из гаража, расположенного рядом с проспектом Мира в центре Москвы, сотрудниками полиции совместно с инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы был изъят львенок.