Воронеж, , 15:36 — REGNUM Колонна Первого всероссийского автопробега коммунальной техники добралась до Воронежа. Площадкой для встречи выступил Воронежский государственный университет (ВГУ), сообщает 11 сентября пресс-служба вуза.

В рамках мероприятия в университете прошёл круглый стол по вопросам утилизации, плоггинг-забег (пробежки, во время которых волонтёры собирают мусор), открытый кинопоказ просветительского фильма, экологический урок для детей и школьников.

Добавим, автопробег проводит ассоциация «Чистая страна» при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора под эгидой национального проекта «Экология».

Коммунальная техника вышла на пробег в Подмосковных Люберцах 5 сентября. Мероприятие завершится в Геленджике 17 сентября отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации мусорной реформы в России.

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