Челябинск, , 15:31 — REGNUM В Челябинске будет благоустроен сквер на улице Воровского. Работы уже идут, сообщает пресс-служба мэрии.

В сквере создадут освещение, проложат тропинки, уберут больные и опасные деревья. С зелёными насаждениями работа идёт при помощи биологов-ботаников. Власти Центрального района города обещают максимально сохранить деревья.

Как отмечает руководитель ботанического сада Челябинского госуниверситета Вера Меркер, сейчас территория будущего сквера характеризуется как хаотичная. Посадки запущены, деревья душат друг друга. Однако если подойти умело, то сквер можно сделать приятным и удобным для челябинцев.