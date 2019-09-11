Анкара, , 15:26 — REGNUM Саудовский журналист Washington Post Джамаль Хашогги, убитый в здании генконсульства Саудовской Аравии в Турции, перед смертью просил своих убийц не закрывать ему рот. Это стало известно из стенограммы аудиозаписи разговора, который состоялся между журналистом и злоумышленниками перед расправой. Её опубликовала турецкая газета Daily Sabah.

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»Не закрывайте мой рот. У меня астма. Не делайте этого, вы меня убьёте», — цитирует издание последние слова Хашогги.

https://twitter.com/DailySabah/status/1171109781429522432

Также известно, что убийцы Хашогги начали обсуждать, что они сделают с телом, ещё до его прибытия в посольство. Журналисту также заявили, что его разыскивают по линии Интерпола и вышлют в Саудовскую Аравию. Злоумышленники потребовали, чтобы журналист написал своим родственникам сообщение, что у него всё в порядке, однако после отказа сделать это его задушили.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как зашёл в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После этого никто его не видел. Позднее власти Турции заявили о наличии у них аудио‑ и видеозаписей, которые подтверждают, что Хашогги пытали, а затем убили прямо в здании дипмиссии сотрудники саудовской разведки.

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эта запись была предоставлена всем, кто попросил, «так как турецкая сторона не пытается что-либо скрыть». Файл прослушали представители Саудовской Аравии, США, Франции, Канады, ФРГ и Великобритании.

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