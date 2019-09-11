Ботлихский район, , 15:24 — REGNUM В Дагестане в рамках празднования 20-летия разгома банд международных террористов, вторгшихся в республику в 1999 году, 11 сентября открылся мемориал. В его открытии в селе Ботлих участвовал глава субъекта Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Мемориальный комплекс посвящен всем землякам из Ботлихского района, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, исполняли международный долг в Афганистане, участвовали в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и в других локальных войнах.

Памятник представляет собой скульптурную композицию: на скале высечены изображения солдата Великой Отечественной войны, воина-интернационалиста и народного ополченца. На первом этаже мемориала будет создан музей воинской славы.

Глава региона Владимир Васильев, отметив важность отмечаемого в эти дни в регионе события, когда народ Дагестана проявил массовый героизм, защищая территориальную целостность всей России, констатировал, что государство высоко оценивает подвиг жителей республики. Это, в частности, отразилось в принятии закона Российской Федерации о присвоении дагестанским ополченцам статуса ветерана боевых действий.

«Эта высокая оценка представительной власти, это высокая оценка президента России», — заявил Васильев в ходе торжественной церемонии открытия мемориала.

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