Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Известная сеть магазинов GameStop закроет около 200 своих магазинов по всему миру. Об этом 11 сентября сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что эта новость пришла всего через два месяца после того, как GameStop объявила о том, что собирается «вдохнуть новую жизнь» в свои магазины. По имеющейся информации, во втором квартале 2019 года чистый убыток компании составил $32 млн.

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Сеть GameStop насчитывает более 6 тыс. магазинов в США и 17 странах мира. Компания специализируется на продажах видеоигр, консолей, гаджетов и сопутствующих товаров. Она выпускает собственный журнал о видеоиграх Game Informer.

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