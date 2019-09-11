Вашингтон, 11 сентября 2019, 15:15 — REGNUM В соцсетях Facebook и Instagram есть уязвимость, позволяющая просматривать закрытые публикации пользователей. Об этом сообщает издание BuzzFeed.
Воспользоваться багом могут те, кто понимает принципы HTML и работы браузера. Приватный пост можно открыть в браузере, скопировать ссылку общего доступа к нему через код и отправить её кому угодно. Переход по такой ссылке возможен даже тем, кто не имеет аккаунта в этих соцсетях.
Представитель Facebook заявил, что описанные действия похожи на снимок и пересылку экрана, но доступа к личному аккаунту пользователя они не дают.
Издание отмечает, что возможность перехода по ссылкам к видео и изображениям сохраняется после исчезновения их из Stories в Instagram еще некоторое время. При этом пользователи не могут отследить тех, кто просматривал их контент по таким ссылкам.
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