Новочеркасск, Ростовская область, , 15:10 — REGNUM В Ростовской области продолжается череда ландшафтных пожаров. Ежедневно на Дону происходят возгорания сухой растительности, в том числе и крупные. На этот раз сегодня, 11 сентября, пожар произошёл в Новочеркасске, передаёт ИА REGNUM.

В Новочеркасске горит сухая трава Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, начальная площадь пожара составила 400 кв. м. В настоящее время в тушении участвуют 30 человек и 12 единиц техники.

Спасатели обращают внимание на то, что практически во всех случаях причиной ландшафтных пожаров является человек, и напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

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