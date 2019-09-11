Махачкала, , 15:04 — REGNUM В аэропорту Дагестана скончался пассажир из Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 10 сентября. Как сообщали ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР, инцидент произошел около 15:50 в здании аэропорта Махачкалы.

35-летний мужчина скоропостижно скончался в помещении выдачи багажа по прилете из Северной столицы. Его сопровождающие сообщили, что он был болен.

«Согласно медицинским документам, имеющимся у сопровождающих лиц, у мужчины было тяжелое заболевание», — сообщили в пресс-службе следственного органа.

По данному факту организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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