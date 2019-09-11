Салехард, , 15:02 — REGNUM В правительстве Ямала назвали три вектора развития здравоохранения. По мнению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обозначенные направления должны снять острые проблемы в медицине региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы арктического региона.

«Мы получили 247 различных предложений по улучшению системы здравоохранения от врачей. Опросили и другую сторону — пациентов. Все поступившие с обеих сторон предложения мы обсудили на стратегической сессии, где и определили приоритеты развития отрасли», — сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Три вектора нового ямальского здравоохранения направлены на общение с пациентами, доступность медицинской помощи и профилактики, а также на создание комфортной очереди к врачам.

Общение с пациентом выходит в виртуальную реальность, на стендах больниц будут опубликованы сотовые телефоны руководителей медучреждений. Персонал обучают бесконфликтному общению с посетителями и пациентами медучреждений. Всё это теперь ляжет в основу рейтингов больниц. Ежеквартально будет определяться тройка лидеров и тройка аутсайдеров. Таким образом будет создана мотивация к улучшению климата общения между медиками и пациентами.

Чтобы как можно больше ямальцев проходили профилактические осмотры и диспансеризацию, организованы приёмы в вечерние часы и выходные дни, сокращено время прохождения комплекса процедур до одного часа.

Создан специальный проектный офис для изменения ситуации с очередями в медучреждениях ЯНАО. В каждой поликлинике будет реализована новая модель оказания первичной помощи пациентам.

С 2020 года изменятся и подходы к повышению квалификации ямальских врачей. Кроме того, дополнительной мотивацией послужит организация в регионе конкурса лучших управленцев в сфере медицины по принципу «Лидеров России».