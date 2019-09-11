Манчестер, Великобритания, , 15:02 — REGNUM Генеральный директор компании No More Robots Майк Роуз заявил, что в 2019 году инди-разработчики стали зарабатывать в Steam на 47% меньше, чем в 2018. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте 10 сентября.

https://twitter.com/RaveofRavendale/status/1171427502037725184

На основе проведённого исследования Роуз предположил, что дешёвые игры продаются в Steam хуже, чем дорогие. Он посоветовал независимым разработчикам «оценивать игру правильно».

Ранее разработчики из независимой французской студии The Game Bakers рассказали о своей новой игре Haven. Исполнительный продюсер проекта назвал её «чрезвычайно французской игрой».

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