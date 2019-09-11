Редвуд-Сити, США, , 15:00 — REGNUM Разработчики из Electronic Arts выпустили бесплатную демоверсию предстоящей игры FIFA 20 для сервиса Origin. Об этом 10 сентября сообщил портал PCGamer.

https://twitter.com/LFC/status/1171436434542063616

В демоверсии игроки смогут опробовать новый режим Volta основанный на уличном футболе. Геймерам также будет доступна часть игрового процесса из Лиги Чемпионов.

Ранее разработчики из Electronic Arts анонсировали режим Volta для FIFA 20. Благодаря ему игроки смогут создать уникального персонажа и сыграть на одной из множества площадок мира.

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