Москва, , 21:21 — REGNUM С 11 сентября канал ИА REGNUM в сети Телеграм переходит на новый формат работы, делая своим основным инструментов прямые трансляции наиболее интересных и актуальных событий в жизни страны.

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Трансляции высоко зарекомендовали себя на сайте агентства, привлекая повышенный интерес нашей аудитории. Позволяя максимально сократить путь читателя к интересующей его новости, они стали столь популярны на основном сайте агентства.

Наталья Басай, руководитель отдела интернет-предложения ИА REGNUM «Мы видим, что для части нашей аудитории читать новости в пространстве Телеграм стало удобнее, чем через браузер на официальном сайте. Поэтому наш телеграм-канал меняет свой формат и теперь становится навигатором по самым горячим темам дня. Все топовые новости в рамках одной темы мы объединяем в самостоятельную трансляцию — отдельный телеграм-канал, в который в реальном времени публикуются все новости по конкретной теме».

Это новшество оценят не только журналисты и представители других СМИ, но и конечные читатели, которые ценят свое время и любят узнавать первыми о главном.

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