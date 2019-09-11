Москва, 11 сентября 2019, 21:21 — REGNUM С 11 сентября канал ИА REGNUM в сети Телеграм переходит на новый формат работы, делая своим основным инструментов прямые трансляции наиболее интересных и актуальных событий в жизни страны.
Трансляции высоко зарекомендовали себя на сайте агентства, привлекая повышенный интерес нашей аудитории. Позволяя максимально сократить путь читателя к интересующей его новости, они стали столь популярны на основном сайте агентства.
Это новшество оценят не только журналисты и представители других СМИ, но и конечные читатели, которые ценят свое время и любят узнавать первыми о главном.
Подписывайтесь на оперативный телеграм-канал ИА REGNUM @regnum_na