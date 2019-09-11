Томск, , 14:21 — REGNUM В Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) по профилю «Промышленное и гражданское строительство» будут учиться 90 студентов из Китая. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в администрации Томской области.

Уточняется, что образовательная программа разработана совместно с Синьцзянским аграрным университетом (САУ). Три года студенты будут учиться в Китае, осваивая часть дисциплин с выезжающими туда томскими преподавателями. На четвёртый год студенты приедут в Томск, где выполнят проекты и защитят выпускную квалификационную работу.

В областной администрации подчеркнули, что программа ТГАСУ и САУ стала единственной российско-китайской программой, которую в этом году одобрило министерство образования Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасском госуниверситете им. Н. Ф. Катанова будет учиться профессиональная модель из Республики Конго.

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