Париж, , 14:18 — REGNUM Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду. Об этом 11 сентября сообщила газета Le Parisien.

«Я за ним ухаживаю. И могу заверить вас, что он в сознании», — приводит издание слова одной из медсестёр госпиталя.

Также, по данным газеты, немецкий автогонщик в настоящее время находится в кардиологическом отделении, однако точной информации о состоянии его здоровья нет.

Отметим, ранее, 10 сентября, стало известно о том, что Михаэль Шумахер был переведён из Швейцарии в госпиталь им. Жоржа Помпиду в Париже, и что его лечением занимается 69-летний профессор Филипп Менаше.

Напомним, Михаэль Шумахер, являющийся семикратным чемпионом автогонок серии «Формула-1», получил серьезную черепно-мозговую травму при падении во время катания на горных лыжах во Мерибеле (Франция). С тех пор, по данным медиков, гонщик находился в коме.