Уфа, , 14:48 — REGNUM Женщина, обвиняемая в даче взятки сотруднику полиции г. Стерлитамака, предстанет перед судом. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что весной текущего года полицейские г. Стерлитамака в доме обвиняемой обнаружили и изъяли большую партию контрафактного алкоголя, которую ее супруг намеревался реализовать. По версии следователей, в июне 2019 года женщина передала одному из полицейских взятку в размере 100 тыс. рублей для того, чтобы он прекратил дело в отношении ее супруга.

В результате, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.

Уголовное дело передано в суд города Стерлитамака.