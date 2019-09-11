Бишкек, , 14:10 — REGNUM Новому главе министерства образования Киргизии Каныбеку Исакову следует лично заняться проверкой содержимого школьных учебников. Об этом на заседании парламента заявил депутат Акылбек Жапаров.

По словам парламентария, учитывая низкое качество ряда учебных пособий в этой ситуации министру следует брать пример с Иосифа Сталина, который находил время на проверку и лично утверждал учебники.

«Если Сталин находил время, то и вы можете находить время. Школьные учебники издаются с ошибками, это большая проблема», — подчеркнул депутат Жапаров.

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