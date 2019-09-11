Красноярск, , 14:10 — REGNUM Красноярцы продолжают обсуждать в соцсетях скандальную ситуацию, в которую попал школьник из Сосновоборска Прохор N с «неправильной», по мнению руководства учебного заведения, причёской.

Красноярские массмедиа обнародовали суть конфликта в сентябре 2019 года. По их данным, четверокласснику из-за модной причёски пригрозили домашним обучением. Мальчик, занимающийся футболом, сделал экстравагантную стрижку с бритыми висками и окрашиванием, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича.

После конфликта родители Прохора пожаловались на директора школы №4 в прокуратуру. Как передаёт «ТВК Красноярск», в ответе директор ссылается на положение о единой школьной форме и внешнем виде учащихся, принятом 2 сентября.

«Вообще не понимаю из-за чего сыр-бор… Модная причёска у мальчишки. Опрятная. Не немытая голова со вшами, а всё прибрано… И раньше пытались некоторые выделиться из серой массы. Те, кто посмелее. Ничего прям сверх выходящего за рамки не вижу», — прокомментировала подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Ещё одна подписчица подчеркнула, что «школа должна быть школой», а модные тенденции в последнее время «выходят за рамки»:

«Но, с другой стороны, где прописано, что ребёнок не имеет права носить модные причёски?«

»Слишком много внимания, которое не на пользу ребёнку», — отметила ещё одна подписчица.

По мнению депутата Заксобрания Красноярского края Елены Пензиной, история с «неправильной» причёской школьника — «реально бредовая».

«Теперь все в позе, и каждый воюет за свою правду. Задача директора — урегулировать этот конфликт. Кто бы его ни начал», — считает парламентарий.

Тем временем пользователи соцсетей, которых задела история Прохора, пытаются лично писать лично футболисту Златану Ибрагимовичу.