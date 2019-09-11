Улан-Удэ, , 14:09 — REGNUM Более половины жителей Бурятии планируется привить от гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, из них 200 тыс. — дети.

К настоящему времени в регион уже привезли почти 509 тыс. доз вакцины. Это при том, что население республики менее 1 млн человек.

«Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях», — сообщили в управлении.

К 9 сентября привито 69,4 тыс. человек, что составляет 14% от плана вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также половину населения планируется привить в Республике Алтай, в соседней Туве — около 45% жителей.

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