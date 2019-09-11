Монтрёй, Франция, , 14:16 — REGNUM В игре Assassins Creed Odyssey появился режим Discovery Tour, позволяющий изучить историю Древней Греции. Об этом 10 сентября сообщил портал PCGamer.

В Discovery Tour игроки смогут принять участие в пяти масштабных турах по территории Древней Греции. При этом управлять можно будет как реальными историческими личностями, так и придуманными персонажами из игры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Ubisoft не намерена возвращаться к играм масштаба Assassins Creed Unity. Вместо этого они готовы добавлять игры с подобным хронометражем в более крупные проекты.

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