Бербанк, США, , 14:02 — REGNUM Компания Disney планирует продать игровое подразделение компании Fox. Об этом 10 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдера.

По имеющейся информации, руководство Disney приняло решение о продаже студии FoxNext после того, как отказалось от направления разработки собственных игр. Стоит отметить, что компания сейчас работает над проектами, в основу которых легли франшизы «Чужой» и «Аватар».

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Напомним, компания FoxNext была основана в 2017 году. Ранее глава Disney Роберт Айгер заявил, что компания намерена сосредоточится на издании игр, а не на их разработке. Он отметил, что Disney пробовала свои силы на этом направлении, однако проекты компании не были особо успешными.

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